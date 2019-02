Die Unkeler KG hat am Wochenende den Turnschuh-Gürzenich zum Epizentrum des Frohsinns gemacht. Die Jecken standen bei der Prunksitzung begeistert auf den Stühlen, feierten ausgelassen und sorgten für heftige Erschütterungen in den Fundamenten der Turnhalle, die in jeder Session zum Narrentempel wird. „Ihr seid ein großartiges Publikum“, jubelte das Präsidentenduo, Manfred Himmelbach und Markus Winkelbach, die der anwesenden Führungsriege des Kreises und der Gemeinde zu Beginn der Sitzung erst einmal ein paar Takte ins Stammbuch schrieb. „Gebühren senken für Vereine“, forderten sie und hatten auch Vorschläge, wie das Grundstück der Löwenburg-Ruine mitten in der Stadt, die am Aschermittwoch abgerissen wird, sinnvoll genutzt werden kann: „Da passt die Wagenbauhalle hin und die Tribüne für den Rosenmontagszug.“

Nachdem Kinderprinzessin Constanze I. aus dem Hause Ottersbach, zusammen mit ihrem Paginnen Saskia und Paula, die Jecken mit ihren Sessionslied auf den Rest der „tollen Tage“ eingeschworen hatte, die Ministerne, ...

Lesezeit für diesen Artikel (425 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.