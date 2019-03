Voller Saal und gute Stimmung – so präsentierte sich der erste Poetry Slam am Mittwoch in der Linzer Burg. Als echte Wortkünstler stellten Moderator Jesko Habert und die fünf Bewerber für den ersten Platz ihr Können unter Beweis. Das Publikum entschied mit seinem Applaus, wer von den fünf Slammern weiterkam. Letztlich war es Leonie Batke aus Mainz, die die Zuhörer mit den selbst verfassten Texten „Eigentlich“ und „Die freie Hälfte Deines Bettes“ am meisten überzeugte.

Die Resonanz für die Poetry-Slam-Premiere war groß. 184 Gäste lauschten aufmerksam den Beiträgen zu den unterschiedlichsten Themen: von zwischenmenschlichen Missverständnissen über schräge Auswirkungen des Kapitalismus, Janusz Korczak, der seine ihm ...

