Noch vor einem Jahr saßen Alan und Gikar Bas allein in ihrem neuen Zuhause in Irlich und hofften auf das schier Unmögliche – die Zusammenführung ihrer Familie. Die aus Syrien geflüchteten jungen Männer durften nämlich nur ihre Eltern nach Deutschland holen, nicht aber ihre damals 13-jährige Schwester. Durch einen RZ-Aufruf gelang es jedoch, einen Unterstützer zu finden, der für das Mädchen eine sogenannte Verpflichtungserklärung unterschrieb. Mittlerweile ist die Familie nicht nur wiedervereint, sondern auch wirklich in Irlich angekommen.

Abdul, Sabah, Alan, Sara und Gikar fühlen sich wohl in Irlich. Nach der entbehrungsreichen Flucht und einer nervenaufreibender Familienzusammenführung fühlen sie sich endlich angekommen.

