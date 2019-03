Das alte Rom hat wieder Saison. Bis November können Besucher in der Rheinbrohler Römerwelt wieder eintauchen in die Welt der Römer und Germanen, die im Erlebnismuseum ihre Lebensweisen und ihr handwerkliches Können zeigen. Neu in diesem Jahr: Steinmetz Andreas Weber und Schmied Bernhard Petroschka präsentieren, wie die alten Römer Steine und Werkzeuge bearbeiteten und herstellten. Eins war den Besuchern bereits beim Saisonauftakt schnell ganz klar: Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, denn allein die Herstellung eines Bausteins dauerte mehrere Stunden, bis er in Form gehauen, gesägt und geschliffen war.

Der Besuch im alten Rom kam trotz des schlechten Wetters gut an. Schon zur Eröffnung schauten viele Familien vorbei, um die Welt der Römer hautnah zu erleben. Ein Stückchen Limestorte ...

