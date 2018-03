Rengsdorfer Rockfestival am Freitag: Psychedelisches mischt sich mit Frauenpower und Hardrock

Es stürmte mächtig im Rengsdorfer Hain. Donner, Blitz und Regengüsse prasselten auf die Waldbühne. Doch die Unwetter machten während des ersten Konzerts beim 32. Rock- und Bluesfestival lange genug Pause. So konnten abgedrehte Jung-Psychedeliker, Powerfrauen an den Gitarren und ein irischer Hardrocker problemlos loslegen. Hier unser Bericht über den Festival-Freitag.

Von unserem Mitarbeiter Michael Schaust

Die junge Koblenzer Band Pando wandelt auf musikalischen Pfaden bewusstseinserweiternder Erfahrungen, die im Zeitalter des „Summer of love”, dem Hippie-Sommer des Jahres 1967, ihre volle Ausprägung hatten. Pando mischt die alte Hippie- und Art-Rock-Tonkunst jedoch mit einer guten Prise Indie und nutzt neueste Technik via Laptop, um auf der Reise in die Vergangenheit auch in freier empfundene Welten zu gehen. Ob ein bisschen Zirkusgetöse der Beatles, eine Prise mäandernde Dudeleien der Marke Grateful Dead, gelegentliches hypnotisches Pochen wie bei den Minimalisten von Can, Fantastisches aus den Urwäldern von Pink Floyd oder vor allem Jon-Lord-Orgelfiepen, das Quartett bedient sich vieler Vorlagen.

Mit zwei Keyboardern, die analoge und digitale Synthesizer nutzen, einem Schlagzeuger, der an Ian Paice erinnert, sowie einem Gitarristen und Sänger, der mit seiner keineswegs kraftvollen Stimme eher Peter Hammill von Van der Graf Generator ähnelt als Ian Gillan, geben die mystischen Prog-Rocker, die sich auch in „Child in time“-Nähe bewegen und damit das Lied „Bombay calling“ der Band It's a beautiful day aufleben lassen, trotzdem alles.

Nach so viel artifizieller Musik treten die wilden Mädels der Band Blues Caravan aufs Gas. Christina Skjølberg ist ein blonder Engel, der an Gitarre und Mikro nichts anbrennen lässt. Ob eigene Stücke wie das entspannt funky-bluesige „Get on“ oder Fremdkompositionen wie „Rock me, baby“, „Red house” oder „Voodoo Chile“, die Lady in Hotpants strahlt Sex-Appeal aus, röhrt formidabel und beherrscht ihr Handwerk, würdiger Ersatz für Samantha Fish von der aktuellen Besetzung und designiertes Blues-Caravan-Girl 2013. Die Band von Dani Wilde, in der auch Bassistin Victoria Smith den Tieftöner behände zu bedienen weiß, gibt der Skandinavierin den nötigen Halt für ihre Show. Kollegin Wilde ist die bluesigere Sängerin und Griffbrettfrau. Die kleine Britin mit den glitzernden High Heels und dem roten Minirock kann aber auch gehörig rocken, so wie im eigenen „Juice me up“, Bad Company ist da nicht weit. Und wenn alle drei Damen mit Harper, Drummer und Sechssaitenmann zum Finale die Bühne beben lassen, geht die Post ab bei „Miss you“, „Oh well“ – an Peter Greens Original kommen auch sie nicht heran – und „Bitch“.

Die Bässe aus den Boxen gehen bei Blues Caravan gewaltig in den Bauch. Beim letzten Gig hämmert's zunächst noch mehr in der Magengrube. Dafür sorgt das Pat-McManus-Trio. Brachiale Soundwände bauen sich auf, es hagelt härtesten Rock-Blues. Langweilige Hendrix-Schläge, fast ganz vom Zwölftaktschema befreit, zelebriert der Ire. Doch ein Blick auf das Instrumentarium verrät, es wird hoffentlich auch leiser und abwechslungsreicher. Und der Vollblutmusiker zeigt dann, er kann mehr als nur das, beispielsweise mit der Geige umgehen. Gary Moores Slowblues beherrscht er ebenso wie die ruhigeren Töne seines Idols Rory Gallagher. Sein „Out on the western plain“ geht direkt unter die Haut.