Er sieht aus wie eine Mischung aus Kaninchen und Känguru, ist aber ein Nagetier: der Zwergmara. Im Zoo Neuwied leben zwei Weibchen und ein Männchen. Seit zwei Wochen ist die Gruppe größer geworden: Ein Jungtier wurde geboren.

Zwergmaras bewohnen trockene Flachlandgebiete in Südamerika mit wenig Bewuchs. Bei Gefahr ziehen sie sich in Erdhöhlen zurück, die sie entweder selbst graben oder von anderen Tieren übernehmen. Im Tierpark in ...