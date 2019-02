Für die Mobilheime auf dem Leutesdorfer Campingplatz gibt es keine Genehmigung? Dieser Aussage der Neuwieder Kreisverwaltung widerspricht Christoph Schreyögg, der als Teil der Erbengemeinschaft derzeit noch zu den Besitzern des Campingplatzes gehört, vehement. Die bleibt aber auch auf RZ-Nachfrage bei ihrer Sichtweise.

„Das ist purer Unsinn, was die Kreisverwaltung behauptet“, schimpft Schreyögg, sein Anwalt sei bereits informiert. Der Bebauungsplan aus den 1980er-Jahren erlaube sehr wohl an der Stelle am Rhein nicht nur ...