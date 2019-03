Das stinkt nicht nur zum Himmel, sondern kann auch der Gesundheit schaden: Weil immer mehr landwirtschaftliche Flächen überdüngt werden, kann in Gülle oder Mist gebundenes Nitrat ins Grundwasser gelangen – ein Problem, von dem auch der Fünftklässler Luciano Bökle im Sommer 2018 Notiz nahm. „Ich habe in der Rhein-Zeitung davon gelesen und habe mich gefragt, ob es nicht eine andere Verwendung für den Mist gibt“, berichtet er. Die hat der Schüler des Wiedtal-Gymnasiums (WTG) Neustadt gefunden: In einem Beitrag für den Wettbewerb „Schüler experimentieren“ hat er untersucht, wie gut sich verschiedene Arten von Tierkot für die Herstellung von Biobrennstoff eignen. Die Jury beim Regionalentscheid in Andernach hat er von seiner Idee begeistert: Als Sieger seiner Altersklasse darf er nun seine Schule beim Landeswettbewerb in Ingelheim am 16. Mai vertreten.

Dem Elfjährigem liegt die Umwelt sehr am Herzen, Nawi – kurz für Naturwissenschaften – ist sein Lieblingsfach am WTG, außerdem macht er bei der Wissenschafts-AG mit, die von Lehrerin Silke ...

Lesezeit für diesen Artikel (518 Wörter): 2 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.