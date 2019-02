Wenn es um das Baugebiet Rellensiefen im Ortsteil Rederscheid geht, dann prallen im Windhagener Gemeinderat die gegensätzlichen Überzeugungen von CDU-Mehrheit und Opposition aus SPD und Grünen scharf aufeinander, so auch in der jüngsten Sitzung vor den Feiertagen. Daran hat sich nichts geändert seit das Thema noch vor der letzten Kommunalwahl letztmals diskutiert wurde. Ging es 2014 noch darum, eine Erschließung zu verschieben, weil seinerzeit die Mittel dazu im Haushalt fehlten, gibt es seit einigen Monaten eine neue Sachlage: Ein Privatinvestor, die Bachmann Bau Consulting (BBC), will einen Teilbereich mit acht bis zehn der insgesamt circa 70 geplanten Grundstücke erschließen.

„Es gibt einige Eigentümer, die gern dort bauen wollen und sich mit der Firma BBC über eine Privaterschließung geeinigt haben“, erklärt Beigeordneter Martin Buchholz im RZ-Gespräch die Hintergründe. Die Gemeinde ...

Lesezeit für diesen Artikel (582 Wörter): 2 Minuten, 31 Sekunden

