„Nicht mit mir“ – so kann man die clevere Reaktion einer 80-Jährigen aus Meinborn beschreiben, die am Samstag telefonisch von Unbekannten die Nachricht erhielt, knapp 50.000 Euro gewonnen zu haben. Im Gegenzug sollte sie Gutscheine (Paysafe oder ähnliches) beim Einkaufscenter im Wert von 1000 Euro erwerben, um die anfallenden „Transportkosten“ zu decken, teilt die Polizei mit.

Die rüstige Seniorin tat am Telefon so, als würde sie der Aufforderung nachkommen und informierte stattdessen nach dem Gespräch die Polizei Straßenhaus. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten nochmals ausdrücklich vor ...