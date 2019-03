Wer im Kreis Neuwied einen Kinderarzt sucht, hat mitunter schlechte Karten (siehe Seite 11). Klar, im ländlichen Raum wird die medizinische Versorgung immer schwieriger. Davor warnen Experten schon lange. Aber wie sieht es in der Stadt aus? Kurz gefasst lautet die Antwort: besser, aber auch angespannt. Und dafür gibt es Gründe, die nicht nur mit der reinen Zahl der niedergelassenen Kinderärzte zu tun haben. Wir haben die Praxis am Ringmarkt – mit vier Kinderärzten die größte in der Deichstadt – besucht und uns mit Dr. Ingrid Mayer, Dr. Michael Zschommler und der Medizinischen Fachangestellten Julia Ehlscheid unterhalten.

Gibt es weniger Kinderärzte in Neuwied als früher? Dr. Mayer: Ja, ein Kollege, der vor eineinhalb Jahren aufgehört hat, ist nicht ersetzt worden. Aber das ist nur die eine Seite. Es ...

Lesezeit für diesen Artikel (1105 Wörter): 4 Minuten, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Kreis Neuwied Kinderärzte: Viele Wartezimmer im Kreis Neuwied sind übervoll

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.