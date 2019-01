Der Neuwieder Konzertchor ist bestens vorbereitet. Das zeigte sich jetzt beim Neujahrskonzert in der Markttkirche, wo die Sänger gemeinsam mit dem Schöneck-Ensemble unter der Leitung von Kreiskantor Thomas Schmidt nicht nur den „Kaiserwalzer Karl“ von Johann Strauss, sondern auch „Symphonic Adiemus“ von Karl Jenkins präsentierten. Und mit letzterem Werk im Gepäck werden 38 der insgesamt 90 Chormitglieder bald auf Reisen gehen, denn der Neuwieder Konzertchor wird am 21. Januar in der New Yorker Carnegie Hall auftreten.

Das Programm zum Neujahrskonzert wurde somit nicht willkürlich ausgesucht, sondern mit Bedacht gewählt, schließlich wollte man nicht nur gut vorbereitet dem Auftritt in New York entgegengehen, sondern auch den Neuwiedern ...

Lesezeit für diesen Artikel (301 Wörter): 1 Minute, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.