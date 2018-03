Neujahrsempfang: Schwester Rosita erhält Ehrennadel der Stadt Unkel

Es ist das gesellschaftliche Ereignis gleich zu Beginn des Jahres in Unkel: der traditionelle Neujahresempfang im restlos überfüllten Ratssaal. Stadtbürgermeister Gerhard Hausen blickte in seiner Ansprache nicht nur auf 2017, sondern auch auf das gerade begonnene Jahr, skizzierte Planungen und zählte Hoffnungen auf.

Gerhard Hausen (rechts) überreichte Schwester Rosita die Ehrennadel der Stadt. Aribert Peters (links) hielt den Festvortrag.

Foto: Sabine Nitsch

Vor allem aber wird zum Jahresauftakt ein Unkeler Bürger mit der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet, der sich besonders um Unkel verdient gemacht hat. In diesem Jahr erhielt Schwester Rosita Haubrich diese hohe Auszeichnung. „Seit 30 Jahren trägt sie vom Christinenstift aus ihre segensreichen Tätigkeiten in die Unkeler Gemeinde“, begründete der Stadtchef, warum die Wahl diesmal auf die Ordensschwester fiel, die dem Orden der Franziskanerinnen vom Heiligen Josef angehört, der 1982 das Unkeler Seniorenheim Christinenstift übernommen hat.

Trotz ihrer 70 Jahre engagiert sie sich immer noch für ihre Mitmenschen. „Professionelle Sicherheit und vielfältige Erfahrungen im organisatorischen, wirtschaftlichen und technischen Bereich treffen bei ihr zusammen mit der Erfahrung im mitmenschlichen Umgang. Hier wirkt kein Schreibtischmitarbeiter, sondern eine Persönlichkeit mit großen Herzen für die ihr anvertrauten Menschen“, führte Hausen aus. Mit 19 Jahren trat Schwester Rosita in den Orden ein. Es sei eine Berufung gewesen, meinte Hausen. 1987 übernahm sie die Hauswirtschaftsleitung des Christinenstifts. Die Unkeler kennen sie ebenfalls durch den Pflegedienst. Sie ist auch immer noch Ansprechpartnerin für die Caritas-Arbeit in der Pfarrei und aktives Mitglied im Ortsausschuss des Pfarrgemeinderats. „Darüber hinaus ist sie Lektorin in der Kapelle des Christinenstifts sowie der Pfarrkirche und Kommunionhelferin. Wenn Pfarrer Andreas Ahrend andere Verpflichtungen hat, übernimmt sie auch den Wortgottesdienst“, zählte Hausen weiter auf. „Ihr Engagement machte sie zum guten Geist des Hauses. Schwester Rosita ist ein Segen für Unkel und ein Vorbild für unsere Gesellschaft“, betonte das Stadtoberhaupt, bevor er Schwester Rosita die Ehrennadel und die Urkunde überreichte.

In seiner Neujahrsansprache zieht Hausen traditionell nicht nur Bilanz. Er wagt manchmal auch mutige Vorausschauen. „Wichtige Projekte, die in der vergangenen Neujahrsansprache noch als Zielversprechen belächelt wurden, können wir heute als erfolgreich abgeschlossen vermelden“, betonte der Stadtchef zufrieden. „Der Unkeler Schandfleck, das völlig vermüllte Gelände Richarz, das das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs umfasst, ist endlich im Eigentum der Stadt und wurde vom Brandschutt und den Müllbergen frei geräumt. Der Schandfleck Löwenburg, wird beim nächsten Neujahrsempfang der Vergangenheit angehören“, versprach er und wies auf das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept hin, dessen Umsetzung noch in diesem Jahr beginnt. Den Festvortrag beim Neujahrsempfang hielt Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher. Sein Thema:„ Unkel, der beste Ort der Welt.“

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch