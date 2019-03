Michael Scheidgen ist gern und viel zu Fuß unterwegs. Und als er kürzlich das Traumschleifchen am Andernacher Krahnenberg abwanderte, fand er es da auch „ganz nett“, erzählt er. „Aber dann hab ich doch gedacht, dass es bei uns noch viel schöner ist“, sagt er.

„Bei uns“, das ist in Feldkirchen. Genauer meint er die Wege zwischen Feldkirchen und Leutesdorf, auf denen er häufig mit seinem Hund unterwegs ist. Und so reifte in ihm die ...