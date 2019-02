Was sind das eigentlich für Güter, die auf der Bahnstrecke durchs Mittelrheintal eng an dicht besiedelten Gebieten vorbei transportiert werden? Und wie schlimm wird es für Anwohner und Einsatzkräfte, wenn statt Kosmetikartikeln einmal weit gefährlichere Stoffe, zum Beispiel hochexplosive Chemikalien, bei voller Fahrt in Brand geraten? Diese Fragen werden nach dem Brand dreier Waggons in Unkel immer dringender gestellt, von Bürgerinitiativen entlang der Strecken in der Region, aber auch von Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Böcking, der deshalb die Forderung nach einer Alternativtrasse bekräftigt.

„Wenn da ein Container mit Chlorgas gebrannt hätte ...“, malt sich Böcking ein Szenario aus, das die Feuerwehrkräfte wohl in ein schlimmes Dilemma gebracht hätte. Denn die mussten in der Nacht ...

Lesezeit für diesen Artikel (576 Wörter): 2 Minuten, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.