47 Jahre lang hat Carola W. (Name geändert) in einem anstrengenden Beruf gearbeitet, nun freut sich die 63-Jährige auf die Rente, die ihr aufgrund ihrer vielen Beitragsjahre ab dem 1. Juli zusteht und bereits bewilligt wurde. Doch diese Vorfreude ist der Frau aus dem nördlichen Kreisgebiet für einige Wochen gründlich vergällt worden. In der Linzer Außenstelle des Jobcenters hatte ihr laut eigener Darstellung eine Mitarbeiterin angekündigt, dass sie ab Mitte April ein Bewerbungstraining absolvieren müsse – zehn Wochen vor dem geplanten Rentenbeginn.

Ein möglicher Fall von Behördenwahnsinn, dem Manfred Plag, Leiter des Jobcenters Neuwied, aber einen Riegel vorschiebt. „Man muss zwischen Gesetz und Wirklichkeit unterscheiden“, betont er, stellt aber auch klar, dass ...

Lesezeit für diesen Artikel (518 Wörter): 2 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.