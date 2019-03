Eine Lärmschutzwand am Autobahnrastplatz Fernthal an der A 3 – das ist es, was sich die allermeisten der circa 250 Einwohner des Neustädter Ortsteils Neschen seit Jahren sehnlich wünschen. Denn sie plagt nicht nur das Rauschen der Autobahn, sondern auch der Lärm der auf dem Rastplatz mit Tankstelle, Hotel und Raststätte entsteht, wo rund um die Uhr Betrieb herrscht. Und eine mehrere Meter Hohe Wand hätte den Nebeneffekt, nicht nur vor Lärm, sondern auch vor ungewollten Blicken zu schützen, die viele Neschener aufgrund einer jahrelang andauernden Einbruchsserie fürchten. Das Problem: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat Neschen als Mischgebiet eingestuft, billigt den Anwohnern daher keinen Anspruch auf eine Schutzwand zu.

Zu einem anderen Ergebnis kommt nun aber die Fachanwaltskanzlei Jeromin und Kerkmann, für die Dr. Curt Jeromin in der jüngsten Sitzung des Neustädter Rats ein von der VG Asbach in ...

Lesezeit für diesen Artikel (567 Wörter): 2 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.