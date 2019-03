Karl August Heib stöbert im Buch „Dierdorf: ziemlich vorn im Westerwald“, das im Jahr 2007 zum 650-jährigen Stadtjubiläum publiziert wurde. Mit seinem rechten Zeigefinger wandert er über die Stadtkarte. Viele bekannte Orte wie der Uhrturm sind gekennzeichnet, im Buch stehen eigene Kapitel dazu. Auch Karl August Heib war als Autor daran beteiligt. Aus dem damaligen Redaktionskreis, der dieses Werk gemeinsam produziert hat, entwickelte sich wenig später der Kulturkreis Dierdorf. Heute organisiert die Interessensgemeinschaft, aktuell bestehend aus neun Mitgliedern, regelmäßig Veranstaltungen.

Zum Bildervortrag „Unterwegs in Bhutan“ lädt der Kulturkreis am Freitag, 5. April, ab 20 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. Helmi Tischler-Venter und Wolfgang Tischler erzählen in der Alten Schule ...