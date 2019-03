Von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) uneingeschränkt grünes Licht für den Kreishaushalt zu erhalten, ist sowohl für Verwaltung als auch Kreispolitiker noch etwas ungewohnt. In der Vergangenheit ist der Kreis Neuwied angesichts millionenschwerer Defizite ein ums andere Mal angehalten worden, zu sparen und die Kommunen über die Kreisumlage stärker zur Kasse zu bitten. Doch dank der guten Konjunktur und einiger von Bund und Land finanzierter Entlastungen steht der Kreis finanziell relativ stabil da. Eine Entwicklung, die auch die ADD ins Kalkül zieht, allerdings nicht, ohne warnend den Finger zu heben. Dabei versetzt die Finanzexperten beim Kreis vor allem ein bislang so noch nicht erteilter Hinweis in Alarmstimmung.

Wie Finanzabteilungschef Florian Hoffstadt jetzt im Kreisausschusses erläuterte, genehmigte die ADD den Kreisetat 2019 zwar uneingeschränkt, schaute sich aber auch die Gesamtsituation an und rückte dabei neben der immer noch ...

Lesezeit für diesen Artikel (277 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.