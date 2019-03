Es ist fast jeden Werktag im Berufsverkehr dasselbe Bild: Stoßstange an Stoßstange schieben sich Autos und Lastwagen von Windhagen aus über die schmale K 30 in Richtung Knotenpunkt Freiberg in Bad Honnef-Rottbitze, wo eine Ampel die Zufahrt auf die L 247 regelt – eine Geduldprobe nicht zuletzt für die vielen Pendler, die in Windhagen ihren Arbeitsplatz haben. Schon seit Jahren fordern die Windhagener einen Kreisel am Knotenpunkt, um die Situation zu entschärfen, sind sogar bereit dafür zu bezahlen. Doch bereits fertige Pläne scheiterten an Sicherheitsbedenken des Landesbetriebs Straßen.NRW, eine neue Kreiselvariante muss ausgearbeitet werden und wird wohl deutlich teurer: 3 bis 4 Millionen Euro statt ursprünglich veranschlagter 1,6 Millionen Euro (die RZ berichtete). Kommt nun endlich Bewegung in die Sache? Der Freiberg-Kreisel steht jedenfalls auf der Tagesordnung der nächsten Windhagener Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 21. März, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus.

Doch Euphorie herrscht deshalb keine in Windhagen, denn die überarbeitete Entwurfsplanung für den Kreisel, mit der zwei Planungsbüros beauftragt wurden, liegt laut Sitzungsvorlage noch immer nicht vor. Stattdessen soll der ...

Lesezeit für diesen Artikel (527 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.