Schokolade aus aller Herren Länder, ausgefallene Pralinen, Marzipan in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, einzeln verpackte Kekse und Fruchtgummis oder sogar pikante Käsechips – Beate Frein hat in ihrem kleinen Laden in der Engerser Straße all dies und noch viel mehr. Seit mittlerweile 43 Jahren steht sie hinter dem Tresen und versorgt ihre Kunden mit Tüten voller süßer Versuchungen. Doch bald ist Schluss. Zum 30. März schließt Frein ihr Konfitürenhaus und geht in den Ruhestand. Es sei denn, es tut sich unverhofft noch ein Nachfolger auf, der das Geschäft übernimmt.

Ende März schließt Beate Frein nach 43 Jahren ihr Geschäft. Es sei denn, es findet sich überraschend noch ein Nachfolger.Foto: Christina Nover „Es gab einige Interessenten. Aber letztlich haben alle abgesagt. ...

Lesezeit für diesen Artikel (669 Wörter): 2 Minuten, 54 Sekunden

