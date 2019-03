Dass Günter May, Wirt der Gaststätte „Zur Wied“, mit der Fortführung der Niederbieberer Kneipennacht in Eigenregie ein gewisses Gespür für das Interesse seiner Kundschaft zeigte, das dürfte dem 74-Jährigen so schnell keiner absprechen. Die Kneipennacht im Miniformat (neben May machten noch Nadja Meunier von der Postklause samt Alleinunterhalter Marcel aus Montabaur mit) bescherte May und seinem Team einen ungeahnten Besucheransturm.

Weit mehr als 300 Musikfans wollten Neuwieds Akustikrocker von Ohne Filter sehen und hören. Da es bei der Livepremiere im vergangenen Jahr im Gaststättenraum schon richtig kuschelig geworden war, wich ...

Lesezeit für diesen Artikel (266 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.