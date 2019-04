Wenn Sie in den nächsten Tagen in Ihrer Stammkneipe einkehren und man Ihnen plötzlich Gänseleber und Bordeaux statt Würstchen und Kölsch servieren will, sollten Sie den Wirt mal fragen, was er am vergangenen Wochenende gemacht hat. Vielleicht war er ja zu Gast bei der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in Niederbreitbach? “Kaviar statt Currywurst” stand nämlich hier auf der Speisekarte – und auf der Theaterbühne, denn erstmals nach fünf Jahren haben die Damen wieder ein Stück inszeniert.

Zu den kleinen Jubiläen ihres Verbandes gönnen die kfd-Aktiven sich – und ihrem Publikum - regelmäßig das Vergnügen eines Theaterprojekts. So war es auch in diesem Jahr zum 60. Geburtstag ...

Lesezeit für diesen Artikel (347 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.