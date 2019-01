Da ist es kurz vor dem Jahreswechsel in einigen Straßen dunkel geblieben: In Dierdorf haben sich offenbar einige Jugendliche das „Laternenschütteln“ als Freizeitbeschäftigung ausgesucht. Den Mast umklammern und so lange daran rütteln, bis die Lampe ausfällt? Stadtbürgermeister Vis findet das gar nicht witzig. Nachdem einige junge Männer bei dem unlustigen Streich erkannt wurden, hat die Stadt Anzeige erstattet.

„Wir haben uns schon länger gewundert, warum an manchen Stellen in der Stadt Straßenlampen in Reihe kaputtgingen“, berichtet Vis. Eine Lehrerin machte den Stadtchef schließlich auf den zweifelhaften Trend unter ...

Lesezeit für diesen Artikel (326 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

