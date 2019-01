Überrascht – so reagieren fast alle aus der Politik im Kreis Neuwied, wenn man sie am Mittwoch auf die Insolvenz der Dernbacher Katharina-Kasper-ViaSalus-Gesellschaft und die damit verbundenen Insolvenzen der Seniorenzentren St. Elisabeth in Bad Hönningen und St. Suitbertus in Rheinbrohl anspricht. Dass auch die beiden Pflegeheime von der Schieflage betroffen sind, kann sich hier kaum einer vorstellen. Tatsächlich deutet auch mehr darauf hin, dass Probleme in zwei Kliniken in Frankfurt und Zell die Insolvenz verursacht haben, aus der die Unternehmensgruppe in einem bereits genehmigten Eigenverwaltungsverfahren herauskommen will.

„Als ehemaliger Bürgermeister von Bad Hönningen weiß ich, dass beide Einrichtungen gut aufgestellt und geführt sind“, sagt der für die Pflegestrukturplanung im Kreis Neuwied verantwortliche Erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert. Eine ...

Lesezeit für diesen Artikel (856 Wörter): 3 Minuten, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.