Investitionen in Höhe von 2,2 Millionen Euro sieht der neue Haushalt der Gemeinde St. Katharinen vor, den der Rat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet hat. Schwerpunkte sind dabei die im vergangenen Jahr mit breiter Kinder-, Jugend- und Bürgerbeteiligung planerisch auf den Weg gebrachte und das Gemeindezentrum abrundende Gestaltung der Außenanlagen der Dreifeld-Sporthalle mit einem Aufwand von 800.000 Euro, der zur Schaffung von Wohnraum erforderliche Kauf von Grundstücken eines Baugebietes mit 700.000 Euro und die ebenfalls in diesem Jahr vorgesehene Errichtung eines Gebäudes für den gemeindlichen Bauhof für circa eine halbe Million Euro.

„Das ist erforderlich, damit die an den gemeindlichen Bauhof gestellten Anforderungen in der Gesamtheit erfüllt werden können. In Summe haben alleine diese drei Investitionen ein Volumen von rund zwei Millionen ...

Lesezeit für diesen Artikel (401 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

