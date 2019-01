Ein Januarmorgen in der Grundschule Asbach: Es ist einer der ersten Schultage nach den Ferien und an die Aufgabe, mit der sich die Schüler der Klasse 4 c gerade beschäftigen, werden Ältere wohl eher mit einem Gähnen zurückdenken. „Was ich in den Weihnachtsferien erlebt habe“, lautet der Arbeitstitel für den Aufsatz, an dem die Kinder arbeiten – und zwar mit Begeisterung. Denn die Schüler von Klassenlehrer Frederic Heumann müssen ihre Erinnerungen nicht wie Generationen vor ihnen ins Schulheft schreiben, sondern tippen sie direkt ins IPad, ergänzen sie um Fotos, zum Beispiel von den Weihnachtsgeschenken. Schließlich präsentieren sie ihre Ferienerlebnisse übers Whiteboard den Klassenkameraden – voll vernetzter Unterricht wie er in Asbach schon seit mehr als zwei Jahren zum Schulalltag gehört.

Auch Lehrer bekamen ein Tablet-PC Ende 2016 wurde die Grundschule am Frankenwall als eine von landesweit zwölf Pilotgrundschulen in das Förderprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ aufgenommen. Zwei Koffer mit mit insgesamt 25 ...

Lesezeit für diesen Artikel (767 Wörter): 3 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.