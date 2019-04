Deutlich mehr als 10.000 Menschen aus dem Kreis Neuwied verdienen ihr Geld in Nordrhein-Westfalen. Arbeitswege nach Bonn, Köln und sogar Düsseldorf nehmen die Pendler laut der 2016 erschienenen Pendlerstudie der Industrie- und Handelskammer Koblenz in Kauf. Die wohl wichtigsten Routen für die Autofahrer unter ihnen sind die B 42 und die A 3 – und für sie kommt es in den nächsten Jahren ganz dicke. Zwei Großbaustellen warten auf der B 42 am Rhein – die Sanierungsarbeiten an der Drachenbrücke in Königswinter können noch dieses Jahr beginnen, die an der Tunnelkette weiter Richtung Bonn Anfang 2020. Und auf der A 3 will der Landesbetrieb Straßen NRW den gesamten Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz und dem Dreieck Heumar, rund 41 Kilometer Autobahn, von Grund auf sanieren – noch dieses Jahr geht es los.

Als Erstes, nämlich im zweiten Halbjahr 2019, an der Reihe ist der 6,25 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und Lohmar, wo die Arbeiten 2022 abgeschlossen sein sollen. Von ...

