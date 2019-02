Drei Monate sind vergangen, seit ein 17-jähriges Mädchen aus Unkel in Sankt Augustin gewaltsam getötet wurde. Ein Verdächtiger hat die Tat gestanden. Doch wann beginnt der Prozess? Wir haben nachgefragt.

Es ist drei Monate her, dass sich tiefe Trauer über Unkel legte: Eine 17-Jährige aus der kleinen Stadt am Rhein wurde in einem städtischen Wohnheim in Sankt Augustin bei Bonn ...