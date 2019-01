Reihengrab, Urne oder ein Baum als letzte Ruhestätte? Bestattung ist nicht gleich Bestattung: Wer im Kreis Neuwied einen Angehörigen beerdigen lassen möchte, hat nicht nur sehr viele Möglichkeiten, er hat auch höchst unterschiedliche Gebühren zu zahlen. In Ockenfels ist die Bestattung beispielsweise fünfmal teurer als in Buchholz. Oder in Zahlen: Zwischen 500 und knapp 2600 Euro kann die Bestattung in einem einfachen Reihengrab die Angehörigen im Kreis kosten. Woran liegt das? Die RZ hat sich die Friedhofsgebührensatzungen genau angeschaut – und nachgefragt.

Die teuersten Gemeinden sind laut den uns genannten Zahlen neben Ockenfels die Orte Kasbach-Ohlenberg, Rheinbreitbach und Puderbach. Dort zahlt man für eine Bestattung im Reihengrab mehr als 2000 Euro. Die ...

Lesezeit für diesen Artikel (715 Wörter): 3 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.