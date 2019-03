Die Planungen für den Freiberg-Kreisel in Bad Honnef-Rottbitze können weitergehen. Einstimmig hat der Windhagener Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, weitere 50.000 Euro als Kostenvorschuss für Planungsleistungen an die Stadt Bad Honnef zu zahlen − allerdings verbunden mit einem ganzen Schwall an Unmutsäußerungen in Richtung der NRW-Nachbarn, denen mangelndes Engagement in der Sache vorgeworfen wird.

„Wenn wir die 50.000 Euro jetzt nicht nachschießen, wäre das das Ende aller Beratungen“, schilderte der Erste Beigeordnete Martin Buchholz das Dilemma. Sein Parteifreund, CDU-Fraktionschef Lothar Köhn, hatte zuvor festgestellt, ...

Lesezeit für diesen Artikel (346 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Windhagen/Rottbitze Kreisel Freiberg: Windhagener warten auf neue Entwurfsplanung

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.