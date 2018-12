Der Schnee kam leise über Nacht und hat Lager und Markt im Parkwald Segendorf in ein weißes Gewand gehüllt. Als am Sonntagmorgen die ersten Zelte geöffnet werden, ist die Überraschung deshalb groß. „Das ist optisch ganz toll“, sagt Enrico Gräser, der dick eingepackt in der Nähe seines Schmiedefeuers steht. Er ist einer von rund 30 Menschen, die im Wald übernachtet haben – trotz der eisigen Temperaturen. Das Geheimnis: „Felle, jede Menge Felle“, verraten die Männer und Frauen den neugierigen Besuchern des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts.

Enrico Gräser zeigt den Lagerbesuchern, wie ehemals geschmiedet wurde.Foto: Jörg Niebergall Enrico Gräser zeigt den Lagerbesuchern, wie ehemals geschmiedet wurde.Foto: Jörg Niebergall Wer nett fragt, dem zeigen die Nacheiferer der Kelten und Wikinger auch gerne ihre Schlafstätte. Da finden sich Stroh, ...

Lesezeit für diesen Artikel (468 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.