Erschließung wird untersucht: Erhält Linz ein weiteres Neubaugebiet?

I n der Stadt Linz könnte es eventuell neues Bauland im Bereich des Gutes Frühscheid geben. „Die Gespräche mit dem Eigentümer sind gut verlaufen“, sagte Stadtbürgermeister Hans Georg Faust der RZ und ergänzte, dass die Stadt nach der erfolgreichen Vermarktung des Areals Roniger Hofs großes Interesse an einem weiteren Neubaugebiet habe. Bei einer möglichen Erschließung der Flächen am Gut Frühscheid geht es Faust zufolge auch darum, die Lücke zwischen der Kernstadt und dem Roniger Hof zu schließen, damit das Gebiet mehr Verbindung zu Linz bekommt. „Das ist schöner als einzelne Häuser in der Gegend“, findet der Stadtchef.

Allerdings steht das Vorhaben noch ganz am Anfang. Das hat Dagmar Stirba, Werkleiterin der VG Linz, im Werk-, Bau- und Umweltausschuss des Verbandsgemeinderats Linz deutlich gemacht. „Bis zur Vermarktung ist ...

