Packpapier verhüllt in der Linzer Innenstadt die Schaufenster einiger Geschäfte. Im Winter, wenn die Menschenmassen fehlen, die sich während der Tourismussaison vor allem an den Wochenende durch die Stadt bewegen, fallen diese Leerstände besonders auf. Daneben bemerken aufmerksame Beobachter aber auch, dass neue Geschäfte und gastronomische Betriebe aufgemacht haben. Die einen machen dicht, die anderen machen auf? Das sieht nach einer Herausforderung für die neue „Marke Linz“ aus, die jetzt mit Leben gefüllt werden muss. „Linz ist im Aufbruch. Wir können mit vielen individuellen Geschäften punkten. Es tut sich etwas“, stellt der Vorsitzende der Linzer Werbegemeinschaft, Didi Pörzgen, klar. Citymanagerin Karin Wessel beleuchtet die Hintergründe der Leerstände und zeigt auf, was sich bereits tut.

„Einige Geschäftsleute haben aus Altergründen aufgehört. Es gibt viele Interessenten für Ladenlokale in der Innenstadt. Aber es müssen nicht nur Vermieter und Interessenten zueinander passen, sondern auch die Konditionen müssen ...

Lesezeit für diesen Artikel (620 Wörter): 2 Minuten, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.