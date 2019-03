Vor genau einem Monat löste die Flucht des Straftäters Eleftherios B. in Neuwied und dem Umland einiges Aufsehen aus. B., Anfang 50, war Patient in der Klinik Nette-Gut für forensische Psychiatrie. Er befand sich dort wegen versuchter sexueller Nötigung in Therapie. Während eines begleiteten Ausgangs in Neuwied am 18. Februar suchte er unverhofft das Weite. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, ihn wieder aufzugreifen. Doch wie stellt sich die Situation aktuell dar? Und bleiben den Ermittlern noch Suchoptionen, außer abzuwarten und auf einen hilfreichen Hinweis aus der Bevölkerung zu hoffen? Die Zeit jedenfalls arbeitet eher gegen als für sie.

Wo hält sich der entflohene Straftäter Eleftherios B. auf? Der Neuwieder Kriminalhauptkommissar Dirk Mohr sagt auf RZ-Nachfrage: „Es gibt nichts, auch keine neuen Hinweise aus der Bevölkerung.“ Er fügt jedoch ...

