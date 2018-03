Bedarf wächst: Windhagen und Buchholz schaffen 2018 zusätzliche Kita-Plätze

Der Bedarf an Kitaplätzen steigt allerorten – auch in Windhagen und Buchholz. In beiden Gemeinden prägen Projekte zur Erweiterung des Betreuungsangebots das Jahr 2018.

1 Million Euro investiert Windhagen in die Erweiterung der Kita Spatzennest. Bis Mai oder Juni sollen die neuen Räume bezugsfertig sein. Archiv

Rund 1 Million Euro investiert die Gemeinde Windhagen in die Erweiterung der Kindertagesstätte Spatzennest in Windhagen. Im Mai oder Juni soll die Baustelle verschwinden und sich Erzieher und Kinder über die neuen Räume freuen können. Hier entstehen zurzeit ein zusätzlicher Gruppen-, Schlaf- und Personalraum. Statt vier wird das Spatzennest dann fünf Gruppen haben und die Betreuung von Unter-Dreijährigen weiter ausbauen können.

Auch in anderen Bereichen tut sich in 2018 etwas in der Gemeinde Windhagen. Neben der Anlegung neuer Radwege wird sich der Gemeinderat auch in diesem Jahr mit dem Kreisverkehr am Knotenpunkt Freiberg beschäftigen. „Derzeit wird geprüft, ob es zu dem bereits geplanten Kreisverkehr Alternativen gibt. Dafür werden weiterhin Haushaltsmittel bereitgestellt“, erklärt Ortsbeigeordneter Martin Buchholz. Mit den Planungen für den Umbau des Außengeländes der katholischen Kindertagesstätte St. Bartholomäus in Windhagen geht es voran. Rund 130.000 Euro werden hier investiert, um das Außengelände neu und kindgerecht zu gestalten. Noch haben die Bauarbeiten dafür nicht begonnen, jedoch sollen sie noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Die Gemeinde plant außerdem die Erschließung des Neubaugebietes „Grabenbitze/Auf dem Sack“ im Ortskern von Windhagen. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Erschließung im April oder Mai starten kann. Aktuell führt das Katasteramt Vermessungen durch. 75 Bauplätze sollen in dem Neubaugebiet entstehen. Dass sich die Gemeinde für junge Familien einsetzt, zeigt sich nicht nur bei den Investitionen in die Kindergärten, sondern auch bei der laufenden Modernisierung der Spielplätze. In Rederscheid zum Beispiel ist die Neugestaltung des Spielplatzes geplant.

In den Nachwuchs investiert, wird auch in Buchholz. In einer Sondersitzung haben Architekten die Planung für den Kindergarten-Neubau Leuchtturm vorgestellt. Im Doppelhaushalt 2018/19 stehen 2,4 Millionen Euro für den Neubau bereit, der auf der Fläche des bisherigen Verkehrsübungsplatz am Schulzentrum entstehen soll.

In diesem Jahr soll außerdem der Radweg zwischen Griesenbach und Oberscheid gebaut werden. Die Gemeinde hat dafür 130.000 Euro im Haushalt eingeplant. Buchholz will außerdem das Neubaugebiet „Auf der Hollerscheid“ erschließen. Zurzeit befindet sich das teils in Privat- und teils in Gemeindeeigentum befindliche Bauland in der Umlegungsphase, in der es vermessen sowie Straßen und Grundstücke eingeplant werden. Nach dem Umlegungsverfahren, das in diesem Jahr wahrscheinlich noch abgeschlossen wird, stehen 30 Bauplätze zur Verfügung.

