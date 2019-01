Die Verbandsgemeinde Linz soll zukunftsfähig sein. Unter diesem Blickwinkel beleuchtet Bürgermeister Hans Günter Fischer den neuen Haushalt für 2019, den der VG-Rat bei einer Gegenstimme in der jüngsten Sitzung verabschiedet hat. Der Verwaltungschef hob einige Punkte des Zahlenwerkes besonders hervor. „Wir setzen Zeichen für eine starke Solidargemeinschaft. Zum Solidaritätsgedanken gehört auch, dass die Verbandsgemeindeumlage auf dem Tiefstand von 19,99 Prozent festgesetzt bleibt. Und wir setzen auf partnerschaftliche Kooperation mit den Nachbargemeinden, die wir immer weiter ausbauen wollen“, betonte er. An erster Stelle stehe in diesem Zusammenhang eine gemeinsame Feuerwehreinsatzzentrale mit der VG Bad Hönningen.

Als Leuchtturmprojekt bezeichnete Fischer die Planungen rund um die Löscheinheit Strödt, in der auch Mitarbeiter der dort ansässigen Firma Niedax verpflichtet werden. Die Wehr sei damit Betriebsfeuerwehr, und die Tagesalarmbereitschaft ...

Lesezeit für diesen Artikel (323 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.