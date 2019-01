Mit schweren Gesichtsverletzungen im Krankenhaus ist am Sonntagnachmittag für einen 37-Jährigen eine Konfrontation mit drei alkoholisierten Besuchern einer Karnevalsveranstaltung in Aegidienberg geendet. Zwei Männer, 18 und 26 Jahre alt, schlugen auf den Autofahrer ein, weil der sie ermahnt hatte. Zuvor hatten sie und ein weiterer Mann, so der derzeitige Ermittlungsstand der Polizei, betrunken die Straße „Aegidiusplatz“ überquert, ohne auf den Verkehr zu achten, sodass der 37-Jährige stark bremsen musste, um sie nicht zu überfahren. Als der Fahrer sie darauf aufmerksam machte, dass sie aufpassen sollen und auch aufgrund ihrer dunklen Kleidung nur schlecht zu sehen seien, kam es zum Streitgespräch, in dessen Verlauf er Ausstieg und von den zwei Tatverdächtigen attackiert wurde. Der dritte Mann soll vergeblich versucht haben, seine Begleiter zurückzuhalten.

Der 37-Jährige wurde so schwer im Gesicht verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Tatverdächtigen hatten sich vor Eintreffen der Polizei entfernt, konnten ...

