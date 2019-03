Eine Feuerschale steht auf dem Platz vor der Matthiaskirche in Neuwied, die Türen sind weit geöffnet, Stimmengewirr dringt nach draußen. Vor den Stufen ein Stehtisch und ein Aufstellbanner mit einem Motiv, das aufmerken lässt. Ein Kaffeebecher, wie es ihn heutzutage an fast jeder Ecke zum Mitnehmen gibt, nur statt Kakao ziert ein schwarzes Kreuz den Schaum. „Heute hier: Aschenkreuz to go“ heißt es auf dem Plakat. Das alles zieht Blicke auf sich, lockt Menschen an den Stehtisch und sorgt für Interesse. Es zeigt sich: Mit der provokativen Aktion haben die Organisatoren einen Nerv getroffen.

Der selbstgestaltete Banner ist ein Hingucker.Foto: Christina Nover „Ich habe den ganzen Tag so viel zu tun, ich hätte sonst wohl keine Gelegenheit gehabt, mir das Aschenkreuz abzuholen“, erklärt beispielsweise Michaela ...

Lesezeit für diesen Artikel (594 Wörter): 2 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.