Guido Wernert sucht den Augenkontakt. Fokussiert stellt er seine Pläne zur medizinischen Versorgung in der Region vor. Bei Ideen, die dem neuen Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Dierdorf/Selters besonders am Herzen liegen, schnellt seine linke Hand kurz mit Nachdruck ein wenig nach oben.

Kreis Neuwied/Dierdorf. Die medizinische Lage in den ländlichen Bereichen im und um den Kreis Neuwied ist schwierig. So gibt es nach Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz in der Verbandsgemeinde Vallendar ...