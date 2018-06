Für ihren Jubiläumsfestakt am Sonntag hat die Ortsgemeinde Leutesdorf eine ganz besondere Stätte gewählt: das Kelterhaus im Fronhof, dem wohl ältesten Gebäude im Ort. Es ist sozusagen die Wiege des Dorfes. Denn als der Fronhof vor 1150 Jahren an die Abtei Herford verschenkt wurde, tauchte in dieser Urkunde auch zum ersten Mal der Name Leutesdorf auf. Dass diese historische Stätte erhalten geblieben ist, hat der Ort vor allem dem Ehepaar Ursula und Christian Rathke zu verdanken. Es hat das Gebäude, das seit dem Mittelalter im Familienbesitz ist, 1980 von Ursula Rathkes Mutter Theresa Goldau übernommen – in einem desolaten Zustand.

„Das Vogtshaus drohte wegzubrechen. Es regnete permanent rein“, sagt Christian Rathke. Auch das Kelterhaus haben die beiden vor dem Abbruch bewahrt. Mitgenommen war auch das Blechdach, mit dem Ursula Rathkes ...

Lesezeit für diesen Artikel (631 Wörter): 2 Minuten, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.