Ihr Klang ist einmalig, ihre Historie lang und ihre Restaurierung dringend erforderlich: Seit mehr als 200 Jahren steht die ursprünglich für die Abtei Rommersdorf gebaute und nach der Säkularisation 1809 nach Heimbach-Weis überführte Stumm-Orgel in der Pfarrkirche St. Margaretha. Dort bereichert sie die Gottesdienste. Allerdings ist das Instrument stark in die Jahre gekommen und muss dringend überholt werden. Und dafür fallen Gesamtkosten in Höhe von rund 80.000 Euro an.

Um diese Summe finanzieren zu können, hat Pastor Heinz Christ stellvertretend für die Gemeinde Kontakt zum CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel aufgenommen: „Es gibt Bundesmittel, die für die Restaurierung historischer Orgeln gedacht ...

Lesezeit für diesen Artikel (308 Wörter): 1 Minute, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.