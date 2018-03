Rene Goerlitz' schreibt skurrile Kriminalkomödie "Liga der Gartenzwerge"

René Goerlitz, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit den unterschiedlichsten künstlerischen Aktivitäten vom Bühnenstück bis zur Fotoausstellung an die Öffentlichkeit getreten ist, hat ein Buch, in dem er seine Ideen notiert. „Liga der Gartenzwerge“ schrieb er da vor rund zwei Jahren hinein. „Ich war einfach begeistert von dem Titel und dachte: Daraus mache ich etwas“, berichtet er. „Allerdings hatte ich zunächst überhaupt keine Idee, was man daraus machen könnte.“ Zwei Jahre später ist daraus ein Theaterstück mit einer Aufführungsdauer von knapp zwei Stunden geworden, das inzwischen sogar einen Verleger gefunden hat und demnächst beim Plausus Theaterverlag veröffentlicht werden soll.Zwischen Idee und fertigem Stück liegen viel Arbeit, eine Menge teils verworfener, teils realisierter Einfälle und eine ganze Reihe von Entwürfen – allerdings auch ein gutes Stück Recherche.

Der goldene "Zwerg von Hoyerswerda" spielt eine bedeutsame Rolle in René Goerlitz' Bühnenstück "Liga der Gartenzwerge". Foto: Jörg Staiber

Idar-Oberstein – René Goerlitz, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit den unterschiedlichsten künstlerischen Aktivitäten vom Bühnenstück bis zur Fotoausstellung an die Öffentlichkeit getreten ist, hat ein Buch, in dem er seine Ideen notiert. „Liga der Gartenzwerge“ schrieb er da vor rund zwei Jahren hinein. „Ich war einfach begeistert von dem Titel und dachte: Daraus mache ich etwas“, berichtet er. „Allerdings hatte ich zunächst überhaupt keine Idee, was man daraus machen könnte.“ Zwei Jahre später ist daraus ein Theaterstück mit einer Aufführungsdauer von knapp zwei Stunden geworden, das inzwischen sogar einen Verleger gefunden hat und demnächst beim Plausus Theaterverlag veröffentlicht werden soll.Zwischen Idee und fertigem Stück liegen viel Arbeit, eine Menge teils verworfener, teils realisierter Einfälle und eine ganze Reihe von Entwürfen – allerdings auch ein gutes Stück Recherche.

„Ich habe mich intensiv mit der Geschichte der Gartenzwerge auseinandergesetzt und bin auf erstaunliche Dinge gestoßen“, berichtet Goerlitz. Und Elemente aus der nunmehr fast 200-jährigen Geschichte des deutschen Gartenzwerges sind auch eingeflossen in das überaus skurrile Bühnenstück, das darin gipfelt, dass ein strangulierter Gartenzwerg tot an einem Fensterkreuz hängt. Aber wer Goerlitz' Arbeiten in der Vergangenheit verfolgt hat, wird sich ebenso an einiges andere erinnert fühlen.

„Ich habe darin ganz viele Einflüsse verarbeitet“, meint auch der Autor. Schon als Jugendlichen faszinierte ihn die Figur des Sherlock Holmes, was schließlich darin darin gipfelte, dass er Jeremy Pauls Bühnenstück „The Secret of Sherlock Holmes“ übersetzte und bei der deutschen Uraufführung im Göttschieder „Theaterchen“ auch die Titelrolle übernahm. Der exzentrische Maurice Ralston aus der „Liga“ trägt deutliche Züge des genialen Detektivs. Aber beim Lesen ahnt man auch andere Inspirationsquellen wie etwa die Sketche von „Monty Python“, die die von Goerlitz gegründete Charles-Atlas-Theatergruppe über Jahre erfolgreich aufführte. Der Hintergrund der Geschichte, in der sich der „Gartenzwerg von Hoyerswerda“ (in der sächsischen Stadt wurden die bärtigen Mützenträger erfunden) als mystische Kultfigur mit übernatürlichen Kräften entpuppt, erinnert wiederum an Dan Brown oder Indiana Jones.

Der Bühnenpraktiker Goerlitz, der in etlichen Stücken Regie geführt hat und vom Riff Raff aus der „Rocky Horror Show“ bis zu Peter Pan schon zahlreiche Rollen verkörpert hat, freut sich auf ein für ihn neues Erlebnis der besonderen Art. „Ich möchte mich einfach mal in einem Besuchersessel zurücklehnen und anschauen, was aus meinen Stück gemacht wurde, ohne mit der Umsetzung direkt etwas zu tun zu haben“, meint er. Die Chancen, so ist er überzeugt, stünden nicht schlecht. Schließlich wisse er, worauf es bei einem Stück für die Bühne ankomme, was sich realisieren lasse und was nicht. Er kann sich sogar vorstellen bei einem Erfolg des Stückes noch eine Fortsetzung zu schreiben. Der Titel steht auf jeden Fall schon in seinem Notizbuch: „Die Zipfelmütze des Todes“.

Jörg Staiber