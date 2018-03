Hochwasserschutz: Ellweiler wappnet sich gegen die Tücken der Traun

Im Dezember wurde es wieder einmal kritisch im Ort: Das Wasser aus der Traun kam von oben über die Wiese runter ins Dorf, es fehlten nur noch Zentimeter, dann hätte der Bach Ellweiler wieder unter Wasser gesetzt. Die Gefahr ist permanent im Ort, 2011 gab es das letzte Hochwasser, irgendwann wird das nächste kommen, wenn nichts getan wird. Jetzt soll ein Hochwasserschutzkonzept auf den Weg gebracht werden.

Um das zu besprechen, hatte kürzlich Ortsbürgermeister Gerhard Göttge die Einwohner zu einer Infoveranstaltung ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Birgit Heinz-Fischer vom Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge (IBH) Rheinland-Pfalz und Thomas Pies, bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz für Wasserwirtschaft zuständig, stellten dabei die Rahmenbedingungen für ein solches Konzept vor.

90-Prozent-Zuschuss in Sicht

Gerhard Hänsel vom Fachbereich bauliche Infrastruktur in der Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld wird nun als ein wichtiges Ergebnis des Abends Angebote von mehreren Ingenieurbüros einholen und einen Förderantrag ans Land stellen. Mainz bezuschusst das Aufstellen des örtlichen Hochwasserschutzkonzepts durch das beauftragte Ingenieurbüro mit bis zu 90 Prozent. Das Büro holt die Bürger mit ins Boot, die Probleme werden besprochen und konkrete, umsetzbare Maßnahmen erarbeitet. In einem Papier des IBH wird ein solcher Ablauf beispielhaft beschrieben: Es gibt Auftakt- und Abschlussveranstaltung und Workshops, das Ingenieurbüro moderiert die Versammlungen und wertet die besprochenen Maßnahmen aus. Und es schaut sich selbstverständlich auch die gefährlichen Stellen inner- und außerhalb von Ellweiler an.

Konzepte zum Hochwasserschutz enthalten unter anderem Verhaltensregeln und Hinweise für Anwohner: Wo gibt es Sandsäcke, was macht man, wenn das Wasser in den Keller läuft – das sind zwei aus einer Reihe von Beispielen. Aber natürlich geht es vor allem darum, dass diese Fragen erst gar nicht aufkommen – um den Schutz der Häuser, Gärten und Straßen vor dem Wasser. Die kritische Stelle liegt im Norden von Ellweiler, dort, wo der Dämmelfloß in die Traun fließt, die Traun einen Schwenk nach Südost macht und das Wasser bei Starkregen über die Wiese ins Dorf kommt. Beim Hochwasser 1995 habe man dort Aufschüttungen gemacht, informierte Hans-Robert Spreier, der 35 Jahre Bürgermeister im Ort war. Durch weitere Aufschüttungen wäre das Problem beseitigt, meinte er. Andere Bürger sprachen von den Bäumen entlang der Traun, an denen sich das Wasser staut. Kann man sie fällen? Verbindliche Aussagen mochte Pies an diesem Abend nicht geben, aber so viel machte er schon mal klar: Außerhalb der Ortslage müsse man „Bäumen die größtmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten geben“. Heißt: Sie bleiben stehen. Auch zu den Aufschüttungen blieb er vorsichtig: Das Wasser müsse sinnvoll gelenkt werden. Vielleicht würden 20 Häuser durch einen Damm vor dem Wasser geschützt, dafür stehe es an fünf anderen Häusern einen Meter höher.

Straßenausbau startet im Februar

Im Schutzkonzept werden diese Dinge untersucht. Doch es wird dauern, bis erst mal nur das Gutachten auf den Weg gebracht ist. Zu welchem Zeitpunkt es umgesetzt werden soll, ist noch völlig offen. Auf jeden Fall kommt das Konzept viel zu spät, um etwaige Vorschläge beim Ausbau der Landesstraße 165 auf dem rund vier Kilometer langen Abschnitt zwischen Ellweiler und Brücken, der fast parallel zur Traun verläuft, berücksichtigen zu können: Denn die Arbeiten für den Ausbau der Landesstraße sollen bereits im Februar beginnen und dann voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern.

Der Traunbach entspringt unterhalb vom Erbeskopf bei Börfink und fließt 19 Kilometer in Richtung Süden. Unterwegs wird er von einer Reihe von Bächen und Gräben gespeist und ist bei Ellweiler schon fast am Ziel: Bei Neubrücke mündet er in die Nahe. Wenn er durch Ellweiler fließt, führt er also das Wasser aus mehreren Zuflüssen mit. „Vom Hochwald ist das Wasser der Traun innerhalb von zwei, drei Stunden hier“, sagt Göttge. Dann kann das passieren, was am 11. Dezember 2017 geschah: „Wenn es noch eine Stunde weitergeregnet hätte“, ist Ulrich Thiel, einer der betroffenen Einwohner, überzeugt, „dann hätten wir Hochwasser gehabt.“

So wie es 2011 der Fall war. Auf Bildern, die VG-Mitarbeiter Hänsel mitgebracht hatte, sieht man, wie Thiels Garten damals überschwemmt war. Weil Ellweiler ein Hochwassergebiet ist, hat er wie andere Ellweilerer schon beim Bau des Eigenheims vorgesorgt: Der Hauseingang wurde ein Stück höher gelegt, als es üblich ist.

