Dass die rund 180 Zuschauer am Ende stehend Applaus spendeten, sprach für sich: Was am Sonntag im evangelischen Jugendzentrum geboten wurde, war Theater par excellence. Eingeladen hatten der SPD-Ortsverein Baumholder/Westrich und der Kunstverein Obere Nahe zum Stück „Mensch, Alter“, dargeboten vom Ensemble Frauenmantel. Andreas Pees, Vorsitzender des Ortsvereins, der bereits im Vorfeld für diese gelungene Veranstaltung die Verantwortung trug, sowie Helmut Schmid als Vorsitzender des Kunstvereins Obere Nahe begrüßten das Publikum und ganz besonders die Ehrengäste und viele Bewohner des Altenheims der AWO mit deren Betreuern.

Ein Balanceakt zwischen heiterer Distanz und tragischer Nähe zwischen individuellem Menschsein und routinierter Struktur, klug und komisch, traurig aber auch heiter – das ist der Stoff, aus dem man ein ...

Lesezeit für diesen Artikel (501 Wörter): 2 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.