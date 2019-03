Nach einer langen Entscheidungs- und Planungsphase ist am Montagnachmittag der offizielle Spatenstich für das Bauprojekt Wohn-Pflege-Gemeinschaft vorgenommen worden. Der AWO-Bezirksverband Rheinland tritt als Investor, Eigentümer und Vermieter auf, die Sozialstation Herrstein-Rhaunen ist Träger der Versorgungsleistung. Die Ortsgemeinde Bruchweiler unterstützt das Projekt auf jede nur denkbare Art und Weise. Die Bausumme wird mit circa 1,2 Millionen Euro beziffert.

„Ich freue mich wie Bolle. Wir können es kaum erwarten, dass die Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Betrieb geht“, sagte Bruchweilers Ortsbürgermeister Stefan Molz in seiner Begrüßungsrede im Gemeindehaus, das in unmittelbarer Nachbarschaft ...