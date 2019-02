Die Proben für die Karl-May-Festspiele beginnen im Mai. Das Stück „Der Ölprinz“ wird aufgeführt. Mit diesem Wild-West-Abenteuer wird gleichzeitig auch das 30-jährige Bestehen der Freilichtbühne gefeiert. Neben den Leitfiguren Winnetou und Old Shatterhand werden die bekannten Bösewichte und Indianerhäuptlinge auftreten, gespielt von dem bewährten Hauptdarsteller-Team der Mörschieder Karl-May-Festspiele. Wie in jedem Jahr sind die Statisten und Kleindarsteller ganz wichtige Bestandteile im „Gesamtkunstwerk“ der Freilichtbühne. Sie bringen Leben in die einzelnen Bilder, sorgen für Atmosphäre durch ihre szenischen Auftritte und tragen zum Brillieren der Hauptdarsteller bei. Ohne Statisten und Komparsen ist das Freilichttheater nur halb so spannend, sind sich die Organisatoren einig.

Für Sonntag, 24. März, sind alle Interessierten dazu eingeladen, sich zu bewerben. Das Treffen findet im Karl-May-Weg 1 in Mörschied statt. Das Regie- und Spielkomitee empfängt von 10 bis 14 ...

