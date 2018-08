Vor 40 Jahren: Als Göttschied nur knapp einer Katastrophe entging

Der Knall war bis nach Idar zu hören. Viele hatten das Unglück sogar kommen sehen, den Starfighter, der mit brennendem Triebwerk ganz tief über die Häuser im Nahetal dröhnte, dann wieder hochzog und schließlich im Wochenendgebiet am Ortsrand von Göttschied einschlug, nur wenige Hundert Meter von der Wohnbebauung entfernt.

Der Pilot, Oberstleutnant Jörg Böttcher, wurde hinterher als Held gefeiert, weil er die Maschine mit der Typenbezeichnung Lockheed F-104 G geradeso über die Wohnhäuser gebracht hatte. Er konnte sich mit dem Schleudersitz in Sicherheit bringen, wurde dabei aber schwer an der Wirbelsäule verletzt.

Der Absturz war damals keine Seltenheit – zahlreiche Maschinen dieses Typs verunglückten nicht nur in Deutschland. Allein in den Einsatzjahren bei der Bundeswehr – von 1960 bis 1991 – stürzten aufgrund gravierender technischer Mängel und Konstruktionsfehler von 916 Starfightern 269 ab, also fast ein Drittel aller Maschinen. 116 Piloten fanden den Tod. Schon am 10. März 1966 war am Dollberg bei Otzenhausen ein Starfighter abgestürzt, an den Piloten Hans Stüber erinnert heute mitten im Nationalpark eine Gedenktafel.

Ursache des Göttschieder Absturzes am 1. Juni 1978 war ein Triebwerkausfall, der Starfighter hatte Übungsbomben auf dem Truppenübungsplatz Baumholder abgeworfen und war auf dem Weg zurück zum Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Jörg Böttcher wollte wegen der Probleme mit dem Triebwerk schon vor dem Überflug von Idar-Oberstein den Schleudersitz betätigen, realisierte dann aber die Gefahr und zog die Maschine noch über den Schlossberg.

Heribert Hansen, der uns die Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat, war damals Postzusteller und eilte – wie viele andere an diesem Morgen – zur Absturzstelle. Seine Tante und sein Onkel waren in einem der Wochenendhäuser und überlebten das Unglück wie durch ein Wunder: „Mein Onkel war kurz vorher noch draußen und mähte den Rasen.“ Der Jet schlug unweit des Hauses ein, prallte wieder hoch und schleuderte dadurch über mehrere Häuser. Eines brannte völlig aus. In einem anderen war alles vorbereitet für eine große Feier am Abend. Brennendes Kerosin setzte die Wiesen in Brand, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. Hansen, der heute in Heidelberg lebt, erinnert sich: „Vor dem Benz meines Onkels lag ein glühender Klumpen Stahl.“ Ein Triebwerk brannte neben einem der Wochenendhäuser aus. Der Rumpf des Starfighters rutschte hinab ins unzugängliche Ringelbachtal und wurde erst am Tag danach geborgen.

Die Einwohner des Stadtteils Göttschied entgingen an diesem Tag nur knapp einer Katastrophe, denn die Absturzstelle lag wenige Meter neben einem Neubaugebiet. Wegen des nahe gelegenen Krankenhauses war die Empörung in der Bevölkerung über die Übungsflüge über die Schmuckstadt damals besonders groß.

