Viertägiges Fest über Pfingsten: Im Trauntal steigt das Premierenfieber

Eine solche Veranstaltung hat es im Birkenfelder Land noch nicht gegeben, und dementsprechend groß ist die Spannung, ob dieses Experiment am langen Pfingstwochenende auch gelingt und sich die Erwartungen erfüllen werden. Am Freitag startet das erste Trauntalfest, das bis Montag, 21. Mai, an vier Tagen mit Programmpunkten in allen zehn Anrainerorten des idyllischen Traunbachs gefeiert wird, der am Fuß des Erbeskopfs und damit im Herz des Nationalparks entspringt, bevor er bei Neubrücke in die Nahe mündet.

Orgateam ist optimistisch

„Vom Grundsatz her sind wir selbstverständlich optimistisch gestimmt. Aber trotzdem kann natürlich niemand von uns sagen, wie es laufen wird. Für uns alle ist das eine Premiere, von der wir hoffen, dass sie von den Besuchern gut angenommen wird.“ So fasst Herbert Leyser seine Gemütslage zusammen. Er koordiniert bei der Birkenfelder VG-Verwaltung zusammen mit Anke Sommer und Thorsten Stein die Vorbereitungen für das Großereignis im Trauntal, dessen Grundlage darin besteht, dass sich die zehn Dörfer im Umfeld des Bachs zu einer engeren Kooperation entschlossen und eine Arbeitsgemeinschaft gegründet haben, um miteinander statt jeder für sich die nachhaltige Entwicklung der westlichen Ecke der VG Birkenfeld voranzubringen.

Da viele Programmpunkte unter freiem Himmel stattfinden, wird das Wetter ein entscheidender Faktor für den Publikumszuspruch sein, sagt Leyser. Immer wieder richtet sich sein Blick deshalb auf die Vorhersagen, die aktuell gar nicht so schlecht aussehen.

Bestimmte Veranstaltungen beim viertägigen Geschehen besonders herauszupicken, fällt ihm und seinen Mitarbeitern nicht leicht, würde das doch im Umkehrschluss womöglich den Eindruck erwecken, dass damit andere Aktionen etwas herabgewertet werden. Also verweisen Leyser und sein Team vielmehr vor allem darauf, „dass wir für jeden Geschmack etwas dabeihaben und sich die Besucher aussuchen können, was ihnen besonders zusagt“.

„Tal der Artenvielfalt“ heißt der Titel einer Fotoausstellung, die, ergänzt um mehrere Infostände, etwa vom Naturpark Saar-Hunsrück, dem Nationalparkamt oder der rollenden Waldschule, am Samstag und Sonntag im Abentheurer-Haus in Abentheuer und dem davor aufgebauten Zelt zu sehen ist. Dieser Name passt aber auch gut zum facettenreichen Programm des Fests. „Wir haben Musik und Kabarett dabei. Es gibt Wanderungen und auch eine Sportveranstaltung sowie den Tag der erneuerbaren Energien mit Fachvorträgen und einer Messe am Umwelt-Campus. Zudem wird am Sonntag in Börfink mit dem Nationalparkdenkmal ein Kunstwerk eingeweiht. Im Grunde genommen decken wir an diesen vier Tagen also die ganze Palette an Angeboten ab“, sagt Leyser. Sehr gefreut habe man sich auch darüber, dass Abentheuer einer von nur vier Orten in ganz Rheinland-Pfalz ist, an denen der SWR-Trödelbus am Samstagvormittag mit dem Comedian Begge Peder Station macht.

Parallel dazu startet am Ellweilerer Gemeinschaftshaus am Samstag ab 9.30 Uhr der Trauntal-Freundschaftslauf. Zwei Strecken stehen dabei zur Auswahl. Knapp 80 Athleten haben sich bisher dafür angemeldet – eine Resonanz, mit der man „fürs erste Mal bisher zufrieden sein kann“, sagt Sommer. Sie weist darauf hin, dass unter Telefon 06782/990.144 beziehungsweise auch am Tag des Laufs selbst noch Anmeldungen möglich sind.

Viele Vereine übernehmen Dienste

Eine wichtige Rolle bei der Organisation des Fests spielen aber natürlich auch die zehn beteiligten Orte und die dort ansässigen Vereine. „Wir schätzen, dass alles in allem an den vier Tagen mehr als 150 freiwillige Helfer im Einsatz sein werden“, sagt Leyser.

Das beginnt exemplarisch bei Feuerwehrleuten, die beim Freundschaftslauf die Strecke absichern werden, geht mit dem Heimatverein Abentheuer weiter, der beim Begegnungsfest am Sonntag anpackt und endet bei den Landfrauen, die am Montag in Meckenbach einen Kochworkshop anbieten und traditionelles Mittagessen zubereiten.

Im Gespräch mit unserer Zeitung betont Herbert Leyser zudem erneut, dass das Trauntalfest 2018 keine Eintagsfliege werden soll, sondern er sich wünschen würde, dass sich diese Veranstaltung dauerhaft etablieren würde. Dabei sieht er auch in Zukunft Pfingsten als dafür prädestinierten Termin, wenngleich es daran, auch schon seitens des Modellsportklubs Condor Kritik gegeben hat, der an diesem Feiertagswochenende traditionell seine Flugtage in Rimsberg ausrichtet.

Außerdem wäre es nach Leysers Auffassung auch erfreulich, wenn das Trauntalfest noch in anderer Hinsicht Wirkung zeigen würde. „Schön wäre es, wenn damit ein Impuls gesetzt wird für weitere regelmäßige Veranstaltungen im Trauntal.“ Als Beispiel dafür nennt er den Seniorentag, der am Sonntag zum Programm beim Begegnungsfest in Abentheuer gehört. Da in einigen Orten solche Treffen von älteren Menschen inzwischen nicht mehr zustande kommen, wäre es laut Leyser eine Überlegung wert, jeden Monat reihum eine solche Zusammenkunft für Senioren aus allen Trauntaldörfern zu organisieren.

