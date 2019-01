Bereits zum wiederholten Mal haben Vandalen auf dem Birkenfelder Friedhof ihr Unwesen getrieben und die Scheiben der aufwendig hergestellten bleiverglasten Fenster der Leichenhalle an der Brückener Straße eingeworfen. Um die bislang noch unbekannten Täter dingfest zu machen, bittet die Stadt Birkenfeld nun die Bevölkerung um Mithilfe und hat für Hinweise, die zu deren Ergreifung führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Wie die Stadt mitteilt, wurden bereits am 31. Dezember zwei Löcher in den Scheiben an der Friedhofshalle festgestellt. Am 25. Januar fanden die Mitarbeiter des städtischen Bauhof nun erneut eine ...